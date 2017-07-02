Вавринка: сейчас я совершенно не думаю о карьерном «Шлеме»

Швейцарец Стэн Вавринка в преддверии стартующего 3 июля Уимблдона прокомментировал тот факт, что в случае победы на турнире станет восьмым теннисистом в истории, которому удалось собрать карьерный «Шлем» (выиграть все турниры «Большого шлема»).

«Это совершенно потрясающее достижение. Но сейчас я совершенно не думаю об этом. Лучшее, что есть в нашем виде спорта, — это эмоции, которые приносит победа на турнире. На каком бы турнире ты ни выступал, всегда хочется взять трофей. В целом я очень доволен своими результатами в последние четыре года. Мне кажется, я показывал хорошую игру. Посмотрим, как сложится этот Уимблдон", — цитирует Вавринку пресс-служба соревнований.