Маррей: надеюсь, смогу нормально сыграть на Уимблдоне

Британец Энди Маррей готовится к старту на Уимблдоне, несмотря на травму бедра. Ожидается, что первый номер мирового рейтинг-листа и действующий чемпион турнира будет готов к стартовому поединку с представляющим Казахстан Александром Бубликом, который стал «лаки-лузером». Матч состоится в понедельник, 3 июля.



«Надеюсь, что смогу нормально сыграть на Уимблдоне. Тренировочная сессия прошла успешно, сейчас всё в порядке», — приводит слова Маррея Daily Mail.



При этом отмечается, что Маррей не очень хорошо двигался на тренировках, особенно в пятницу.



На траве в этом сезоне Энди провёл только один матч, в двух сетах проиграв австралийцу Джордану Томпсону в первом круге турнира в Лондоне. Как и Бублик, Томпсон был «лаки-лузером», то есть проиграл в финале квалификации, после чего заменил снявшегося участника основной сетки.