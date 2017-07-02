Джокович: Агасси отметил, что в Истбурне уровень моей игры повысился

Серб Новак Джокович проанализировал свою игру, отметив, что и он, и Андре Агасси видят определённый прогресс.



«Я долго пытаюсь найти свою лучшую игру и какую-то стабильность. В последние 12 месяцев я практически не побеждал на крупных турнирах. Впрочем, чтобы снова достичь пика, сначала нужно немного упасть — жизнь устроена волнообразно.



Агасси, смотревший мои матчи в Истбурне по телевизору, отметил, что уровень моей игры стал выше. Я двигаюсь в правильном направлении и борюсь за каждый мяч.



Я достаточно давно играю в теннис, чтобы представлять, что мне нужно делать. Выступление на Уимблдоне, как, в принципе, и на любом другом турнире, доставляет мне удовольствие — думаю, это главное», — приводит слова Джоковича AP.