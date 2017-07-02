Лучич-Барони: я люблю теннис и до сих пор чувствую бабочек в животе перед игрой

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони, полуфиналистка Уимблдона-1999 и Australian Open-2017, уходившая из тенниса в 2003 году и вернувшаяся лишь спустя несколько лет, сообщила, что пока не думает о завершении карьеры. Сейчас хорватке 35 лет.



«Я всегда упорно тренировалась. Если тренер даёт мне конкретное задание, я обязательно сделаю немного больше. Честно, никогда бы не подумала, что в 35 буду продолжать играть, — но это здорово и весело. Я люблю спорт. Это непростой спорт и непростая жизнь, но я люблю их. Я приезжаю на турнир и чувствую, как что-то шевелится внутри, чувствую бабочек в животе. Пока у меня остаются такие ощущения от участия в соревнованиях — всё прекрасно», — приводит слова Лучич-Барони Tennis World USA.