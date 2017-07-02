Азаренко: появление Лео изменило мои приоритеты

Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, вернувшаяся на корт после рождения сына Лео, рассказала, как изменились её приоритеты.

«Первые три месяца мне было нелегко, но Лео спокойный и хороший ребёнок, так что мне не на что жаловаться. Обычно я просыпаюсь среди ночи, чтобы накормить его, но на Уимблдоне мне будут помогать моя мама и папа Лео. Таким образом, я смогу спать всю ночь.

Я испытываю особенные чувства, имея возможность находиться на Уимблдоне с новым членом моей команды. Лео хорошо переносит путешествия, не боится самолётов. В этом смысле мне очень повезло. Конечно, моя жизнь изменилась. Теперь я беру с собой гораздо больше багажа и приезжаю в аэропорт заранее. Раньше я приезжала как раз к началу регистрации.

Рождение ребёнка поменяло мои приоритеты на 180 градусов. Когда я тренируюсь, то сосредоточенна на игре, но как только покидаю корт, то должна думать о ком-то ещё. Это непривычно, особенно для теннисистов, ведь у нас индивидуальный вид спорта. Я стараюсь мысленно обманывать себя, что довольно непросто, но когда я провожу время с сыном, то не думаю о себе. Раньше это было практически невозможно", — приводит слова Азаренко официальный сайт Уимблдона.