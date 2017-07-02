Кербер: конечно, я хочу остаться первой ракеткой мира после Уимблдона

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер рассказала о своём настрое на Уимблдон.

«Я не думаю о неудачном выступлении на грунте. Для меня это новый турнир, новые соревнования „Большого шлема“. Всё возможно, особенно на таких крупных турнирах. Я собираюсь двигаться от матча к матчу и постараюсь показать хороший теннис, как в пролом году. Я знаю, что если ты упорно работаешь, то рано или поздно это даст результат. Я здесь, чтобы играть в хороший теннис и стараться выигрывать каждый матч. Я рада, что хорошо играю на тренировках. Осталось перенести это на корт. Думаю, это больше вопрос психологии. Постараюсь не оказывать на себя излишнее давление, а просто получать удовольствие.

Что касается звания первой ракетки мира, то, конечно, я попытаюсь удержать его. Но, как я уже сказала, буду концентрироваться только на матчах, а не на количестве очков, которые мне надо защищать", — приводит слова Кербер официальный сайт турнира.