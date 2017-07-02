Федерер: сыграв на «Ролан Гаррос», я бы сократил свои шансы на Уимблдоне

Швейцарец Роджер Федерер признался, что пропуск грунтового сезона позволил ему лучше подготовиться к Уимблдону.

«Это было осознанное решение, а не компромисс. Теперь у меня больше шансов удачно выступить на Уимблдоне. Я никогда не оглядываюсь назад и ни о чём не сожалею, когда приезжаю сюда. Я был готов играть в Париже, но не чувствовал в себе силы выступить хорошо в Мадриде и Риме. Мне казалось, что я сокращаю свои шансы на Уимблдоне, выступая на „Ролан Гаррос“. Мы все это чувствовали. Это решение направлено не только на Уимблдон, но и на оставшуюся часть сезона.

Что касается потенциальных фаворитов из игроков не старше 30 лет, то Александр Зверев и Ник Кирьос показали, насколько хорошо они могут играть. Кей Нисикори и Григор Димитров в данный момент отлично готовы. Никто не удивится, если они пройдут далеко по сетке", — приводит слова Федерера официальный сайт Уимблдона.