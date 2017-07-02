Энди Маррей станет отцом во второй раз

Первая ракетка мира британец Энди Маррей и его супруга Ким ждут второго ребёнка, сообщает Daily Mail со ссылкой на агента теннисиста. По данным источника, молодые люди уже поделились новостью с родственниками и друзьями.

Напомним, что Энди и Ким сыграли свадьбу в апреле 2015 года, а в феврале 2016-го у них родилась дочь София.

В первом круге Уимблдона Маррей, посеянный под первым номером, в понедельник, 3 июля, сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом (LL). Энди предстоит защищать титул, завоёванный в 2016-м.