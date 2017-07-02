Британец откусил отчиму часть уха из-за спора о национальности Маррея

Британец Алистер Уилсон остался без кусочка уха в результате спора со своим пасынком Ли Кларком о национальности первой ракетки мира Энди Маррея, сообщает Daily Mail. Мужчина утверждал, что Энди не является британцем, и набросился на родственника, пытаясь его задушить. Кларк, обороняясь, укусил отчима за ухо. Врачи пришили откушенную часть, но она на прижилась, и они были вынуждены её удалить.

«Это был глупый спор. Я очень жалею, что так получилось, хотя и не хотел нанести ему травмы. Я думал, что кусаю в предплечье, чтобы он отпустил меня, когда я начал задыхаться. У меня много родственников шотландцев, я ничего не имею против них, но думаю, что Энди — британец», — прокомментировал инцидент Кларк.