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Британец откусил отчиму часть уха из-за спора о национальности Маррея

2 июля 2017, воскресенье. 12:49. Теннис

Британец Алистер Уилсон остался без кусочка уха в результате спора со своим пасынком Ли Кларком о национальности первой ракетки мира Энди Маррея, сообщает Daily Mail. Мужчина утверждал, что Энди не является британцем, и набросился на родственника, пытаясь его задушить. Кларк, обороняясь, укусил отчима за ухо. Врачи пришили откушенную часть, но она на прижилась, и они были вынуждены её удалить.

«Это был глупый спор. Я очень жалею, что так получилось, хотя и не хотел нанести ему травмы. Я думал, что кусаю в предплечье, чтобы он отпустил меня, когда я начал задыхаться. У меня много родственников шотландцев, я ничего не имею против них, но думаю, что Энди — британец», — прокомментировал инцидент Кларк.

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Энди Маррей
Новости. Теннис
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