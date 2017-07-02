Квитова: я восстанавливалась, чтобы сыграть на Уимблдоне. И вот я здесь

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова рассказала о своих ожиданиях от выступления на травяном турнире серии «Большого шлема».

«Я всё ещё удивлена своим выступлением и игрой в Бирмингеме. Думаю, трава придаёт мне уверенности. Я знаю, что могу хорошо играть на этом покрытии. Думаю, с каждым матчем я играла всё лучше и лучше, что, безусловно, является хорошим знаком. Трудно оценивать мою нынешнюю игру в сравнении с лучшей игрой в карьере. В Бирмингеме мой уровень возрос, но никогда нельзя загадывать наперёд и предполагать, в каком состоянии ты проснёшься завтра. Мне ещё надо многое сделать, чтобы вернуться на свой максимальный уровень. Сейчас моя цель — как можно лучше сыграть в первом круге.

Успех в Бирмингеме, конечно, придал мне уверенности, но не скажу, что это делает меня фаворитом Уимблдона. Я играю нормально, но мне до сих пор не хватает соревновательной практики, которую нельзя приобрести на тренировках. Я мечтала приехать сюда и играть, это была цель моего восстановления. И вот я здесь. Надеюсь, всё будет хорошо, и я смогу вновь сыграть в своём любимом месте. Пока это все ожидания», — приводит слова Квитовой официальный сайт Уимблдона.