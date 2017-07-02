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Муратоглу: спасибо СМИ, заявляющим, что Серена не вернётся. Это мотивирует её

2 июля 2017, воскресенье. 14:00. Теннис

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, подтвердил, что его подопечная намерена вернуться на корт после рождения ребёнка.

«Серена на седьмом месяце беременности, но всё равно играет по 45 минут в день. Она не может и не должна бегать, но она продолжает мысленно оставаться в теннисе и не прекращает тренировки. Серена счастлива, что стала матерью. Она долгое время мечтала об этом. В то же время она очень расстроена, что не может играть, поэтому у неё смешанные чувства. Ежедневные тренировки не оставляют сомнений в её намерении вернуться на корт.

Но я считаю, что надо дождаться рождения ребёнка. Он будет на руках у Серены, и пока неизвестно, как изменится её жизнь. Она такой человек. Когда ей говорят, что это невозможно, то она ещё больше хочет этого добиться. Она очень хочет доказать, что люди ошибаются, говоря, что она не вернётся. Я благодарен журналистам за то, что они заявляют об окончании карьеры Уильямс. Это лучшее, что они могут для неё сделать. При этом она вернётся только в том случае, если будет уверена, что сможет выиграть турнир «Большого шлема». В противном случае она точно не вернётся», — приводит слова Муратоглу официальный сайт WТА.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Теги
Серена Уильямс
Новости. Теннис
2 июля 2017, воскресенье
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