Медведев сыграет с Вавринкой, а Веснина — с Блинковой в первый день Уимблдона

Организаторы Уимблдона опубликовали расписание первого игрового дня турнира. 3 июля первыми на центральном корте сыграют действующий чемпион британец Энди Маррей и казахстанец Александр Бублик. Поединок начнётся в 15:00 по московскому времени. Третьим запуском, ориентировочно в 18:30 мск, стартует встреча между швейцарцем Стэном Вавринкой (5) и россиянином Даниилом Медведевым.

Также в первый игровой день пройдёт российский матч Карен Хачанов (30) — Андрей Кузнецов. Кроме того, 3 июля сыграют россиянки Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачёва, Анна Блинкова (Q) и Елена Веснина (15), а также россиянин Дмитрий Турсунов.

Уимблдон. Первый день. 3 июля

Расписание матчей на центральном и первом корте, а также встреч с участием россиян

Центральный корт

запуск №1. 15:00 мск. Энди Маррей (Великобритания) (1) — Александр Бублик (Казахстан) (Q)

запуск №2. Юханна Ларссон (Швеция) — Петра Квитова (Чехия) (11)

запуск №3. Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) (5).

Корт №1

запуск №1. 15:00 мск. Элизе Мертенс (Бельгия) — Винус Уильямс (США) (10)

запуск №2. Рафаэль Надаль (Испания) (4) — Джон Миллман (Австралия)

запуск №3. Йоханна Конта (Великобритания) (6) — Се Шувэй (Тайвань).

Корт №5

запуск №1. 13:30 мск. Андрей Кузнецов (Россия) — Карен Хачанов (Россия) (30).

Корт №8

запуск №4. Донна Векич (Хорватия) — Наталья Вихлянцева (Россия).

Корт № 15

запуск №1. 13:30 мск. Арина Соболенко (Беларусь) — Ирина Хромачёва (Россия).



Корт №16

запуск №4. Елена Веснина (Россия) (15) — Анна Блинкова (Россия) (Q).

Корт №17

запуск №3. Дмитрий Турсунов (Россия) — Фабио Фоньини (Италия) (28).