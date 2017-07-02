Бублик: в моём боксе на матче с Марреем будет много известных русских рэперов

Казахстанец Александр Бублик поделился ожиданиями от матча первого круга Уимблдона с британцем Энди Марреем.

«В моём боксе на матче с Марреем будет много известных российских рэперов, у каждого по два-три миллиона поклонников. Центр русского рэпа в Санкт-Петербурге, недалеко от моего дома, поэтому я часто общаюсь с ними.

Утром в пятницу я проснулся и пошёл выпить чая, когда мне пришло сообщение от отца: «ты играешь с Энди Марреем». Я ответил, что он шутит, но он написал: «нет, проверь сетку». Я открываю сетку, и телефон чуть не выпал из моей руки. Я обновлял сетку каждую секунду, как идиот, потому что не мог поверить в это", — приводит слова Бублика Daily Mail.