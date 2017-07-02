Надаль: на Уимблдоне вы действительно можете вылететь очень рано

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о своих ожиданиях от Уимблдона, в первом круге которого он сыграет с австралийцем Джоном Миллманом.

«Я знаю, что играть на Уимблдоне всегда сложно. Но мне очень нравится этот турнир, и я рад снова быть здесь. Это турнир, в котором вы действительно можете вылететь очень рано, так что нужно предельно внимательно относиться к каждому матчу.

Я здорово играю в этом сезоне и чувствую уверенность. Если мне удастся хорошо начать Уимблдон, то мои шансы на общий успех сильно увеличатся, потому что мне необходима уверенность», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.