Смычек: очень жаль, что Шарапова не сыграла в квалификации Уимблдона

Американец Тим Смычек раскритиковал организаторов Уимблдона за условия проведения квалификации, которая состоялась в районе Лондона Роухэмптоне.

«Мне жаль, что в квалификации Уимблдона не сыграла Мария Шарапова. Думаю, она бы увидела разницу между основным турниром и квалификацией и обратила на это внимание организаторов. Мне кажется, она сказала бы что-то вроде: «Не могу поверить, что вы заставляете теннисистов играть в квалификации на таком корте». Жаль, что она не играет», — приводит слова Смычека Tennis World.

Напомним, что Мария попала по рейтингу в квалификацию, но отказалась от участия из-за травмы.