Навратилова: Уимблдон выиграют Федерер и Квитова

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от Уимблдона.



«Я считаю, что в мужской части Роджер Федерер и Рафаэль Надаль выглядят предпочтительнее соперников. Большинство любителей тенниса хотели бы увидеть финал Федерер — Надаль. Мы не знаем, сколько раз ещё сможем увидеть их противостояние. Я бы поставила на Федерера, это была бы сказка.

Что касается женского турнира, то я думаю, что третий титул завоюет Петра Квитова. Ужасное нападение должно было снять с неё груз ответственности. После того, что она пережила, она просто счастлива, что живёт. Теннис уже не так важен — это просто бонус. Думаю, как раз это поможет ей добиться успеха", — приводит слова Навратиловой Evening Standard.