Видеообзор финалов Джокович – Монфис и Сугита — Маннарино

1 июля завершились два травяных турнира АТР. В Истбурне победу одержал сербский теннисист Новак Джокович, в финале в двух сетах обыгравший француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:4. Джокович одержал 14-ю победу над Монфисом в 14 проведённых матчах. Несмотря на 12-летнюю историю встреч, на траве соперники играли впервые. Для Джоковича титул стал вторым в сезоне и 68-м в карьере.

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На турнире в Анталье победу одержал японский теннисист Юити Сугита, в финальном матче в двух сетах взявший верх над французом Адрианом Маннарино со счётом 6:1, 7:6 (7:4). 28-летний Сугита, занимающий 66-е место в мировой классификации, выиграл первый титул АТР в карьере.

Посмотреть видеообзор этого матча можно на «Чемпионате».