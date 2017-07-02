Тарпищев: травма Шараповой откинула её как минимум на три месяца назад

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что травма Марии Шараповой сильно спутала планы российской теннисистки на концовку сезона.



«Изначально я предполагал, что к концу года Шарапова сможет вернуться в число 20 сильнейших игроков мира. Но эта травма откинула её как минимум на три месяца назад. Главное, что теперь Маша не сможет автоматически попасть в основную сетку US Open. Ей придётся пробиваться через квалификацию, что принесёт трудности при планировании выступлений на других турнирах.



Думаю, травма Марии является несчастной случайностью. Если уж и говорить о нагрузке, которая на неё свалилась, — то не о физической, а о моральной. Тренировать нужно не только тело, но и нервы. Шарапова же за время своей дисквалификации отвыкла от стрессов и переживаний, связанных с большим спортом», — приводит слова Тарпищева «Подмосковье сегодня».