Фанат тенниса сделал копию Центрального корта Уимблдона из зубочисток

31-летний британец Шаминдер Синг, фанат швейцарского теннисиста Роджера Федерера, к началу Уимблдонского турнира 2017 года сделал модель Центрального корта соревнований из зубочисток, сообщает Mirror. Водитель погрузчика из Ковентри начал работу над проектом 10 месяцев назад. На создание модели длиной 1 м и высотой 50 см он потратил около 1600 часов и 12 000 зубочисток, которые он покупал в различных магазинах, подбирая по цвету и качеству.

Уменьшенная копия сохранила все черты оригинала, включая даже выдвижную крышу, а также балконы, трибуны, лестничные пролёты и Королевскую ложу.

Фото доступно в «Твиттере».