Плишкова подтянулась к Халеп и Кербер в новом рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WТА от 3 июля изменений в первой десятке не произошло. Тем не менее, чемпионка Истбурна, чешка Каролина Плишкова, подтянулась к занимающим первую и вторую строчки немке Анжелике Кербер и румынке Симоне Халеп. На Уимблдоне ей предстоит защищать гораздо меньше очков, чем Кербер и Халеп, которые в прошлом году были в финале и четвертьфинале соответственно. Таким образом, у Плишковой есть хорошие шансы стать первой ракеткой мира уже через две недели.



Рейтинг WTA. 3 июля.

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 7035.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6920.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855.

4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765.

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4550.

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4400.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4010.

10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985.

…

16 (16). Елена Веснина (Россия) — 2831.

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2580.

30 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1580.

47 (47). Екатерина Макарова (Россия) — 1195.

66 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) – 944.

75 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 804.

80 (83). Евгения Родина (Россия) — 752.

180 (179). Мария Шарапова (Россия) – 310.