Медведев стал 49-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 3 июля россиянин Даниил Медведев поднялся на 49-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 3 июля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9390.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7285.
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6175.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) – 6055.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 5265.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4235.
7 (7). Милош Раонич (Канада) – 4150.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.
9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3830.
10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3075.
…
34 (34). Карен Хачанов (Россия) — 1176.
49 (52). Даниил Медведев (Россия) — 922.
76 (77). Андрей Кузнецов (Россия) – 676.
82 (82). Михаил Южный (Россия) – 640.
95 (92). Андрей Рублёв (Россия) — 585.
98 (96). Евгений Донской (Россия) — 584.