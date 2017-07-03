Медведев поднялся на 45-ю строчку в чемпионской гонке ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 3 июля россиянин Даниил Медведев поднялся на 45-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP. 3 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6915.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4545.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3165.
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3140.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2530.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 2225.
7 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 1930.
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1820.
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1745.
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1740.
…
37 (33). Карен Хачанов (Россия) — 695.
45 (50). Даниил Медведев (Россия) — 592.
67 (63). Андрей Рублёв (Россия) — 453.
87 (86). Евгений Донской (Россия) — 364.
88 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 356.