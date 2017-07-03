Медведев занял четвёртую строчку в чемпионской гонке U21

Россиянин Даниил Медведев поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. Лидирует немец Александр Зверев. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 3 июля

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 2530.

2 (2). Карен Хачанов (Россия) — 695.

3 (3). Борна Чорич (Хорватия) — 676.

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 562.

5 (4). Чхун Хён (Южная Корея) — 505.

6 (6). Фрэнсис Тиафо (США) — 407.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 388.

8 (8). Эрнесто Эскобедо (США) — 382.

9 (10). Джаред Доналдсон (США) — 357.

10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 338.