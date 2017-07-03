Свитолина: состояние ахилла улучшилось, так что рискну сыграть на Уимблдоне

Украинка Элина Свитолина рассказала о состоянии своего ахилла и о том, при каком условии будет считать нынешний сезон успешным.



«Какова ситуация с моим ахилловым сухожилием? Да уже получше. Мы с моей командой долго совещались насчёт моего участия на Уимблдоне, опираясь на медицинские показатели. Были опасения, что эту травму можно усугубить. В принципе, они и сейчас сохраняются, но мы всё же рискнём и попробуем сыграть на Уимблдоне.



Думала ли год назад о том, что выиграю четыре турнира и войду в первую пятёрку рейтинга? Если честно, я верила в это. Для меня это была важнейшая задача. Я много работаю, чтобы достичь высоких результатов. Поэтому я верила в свой успех и старалась, чтобы эти амбиции всегда двигали меня вперёд. Очень здорово, что так сложилось, что весь этот период я отыграла очень хорошо. Больше всего меня радует то, как я играю и как прогрессирую с каждым месяцем. Сезон для себя назову успешным, если закончу его в топ-5 рейтинга WTA и сыграю на итоговом турнире в Сингапуре», — сказала Свитолина в интервью «Террикону».

Свитолина может пропустить Уимблдон из-за проблем с ахиллом