Азаренко: если не буду выкладываться на 100%, нет смысла этим заниматься вообще

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, вернувшаяся в тур после рождения ребёнка, заверила, что по-прежнему готова выкладываться на сто процентов на корте.

«Хочется думать, что я становлюсь сильнее как игрок. Люди оценивают тебя по игре и результатам. Для этого мне нужно время. Думаю, с годами я стала умнее в теннисном плане. Я стала сильнее, чем раньше. Это требует больших усилий, так как мне нужно в каждом моменте быть в игре, иначе придётся заниматься чем-то другим. Если я не буду выкладываться на сто процентов, то нет смысла этим заниматься вообще», — цитирует Азаренко Tennis World USA.