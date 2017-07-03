Муратоглу: Конта может выиграть Уимблдон

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, рассказал о теннисистках, которых считает главными фаворитами на победу на Уимблдоне-2017. Матчи основной сетки стартуют 3 июля

“Теннисистки вроде Петры Квитовой, Каролины Плишковой и некоторые другие имеют преимущество в связи тем, что стили их игры отлично подходят для травы. Конта может выиграть Уимблдон. Я знаю, что ей не вскружат голову слова о том, что она является потенциальной чемпионкой. Она может сделать это.

Йоханна входит в топ-10. В последние несколько недель она играла не очень хорошо, но это связано лишь с тем, что грунт не относится к её любимым покрытиям. На быстром покрытии она может выступить успешнее. Она будет играть дома и ощутит поддержку зрителей. Это невероятная помощь», — цитирует Муратоглу официальный сайт тура.