Бублик: думаю, я смогу дать бой Маррею

Представитель Казахстана Александр Бублик поделился ожиданиями от матча с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем на старте Уимблдона. Александр, ранее представлявший на соревнованиях Россию, попал в основную сетку турнира в статусе «лаки-лузера».

«За всю жизнь я не разу не становился «лаки-лузером». Даже на юниорских турнирах этого не было. А теперь я впервые сыграю на Уимблдоне и сразу же встречусь с действующим чемпионом на центральном корте. Это потрясающе.

С моей подачей я пока не могу успешно выступать на грунте, но трава — моё покрытие. Думаю, я смогу дать бой Энди», — цитирует Бублика Tennis World USA.