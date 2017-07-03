В 15:30 по московскому времени начнётся матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Австралии Эшли Барти и украинка Элина Свитолина (4). Соперницы встречались в этом году в рамках Кубка Федерации. Победу одержала Элина со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Свитолина на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с Мэнди Минеллой из Люксембурга.