Кирьос: думаю, что я могу выиграть Уимблдон, но нужно, чтобы всё совпало

Австралиец Ник Кирьос оценил своё состояние перед стартом на Уимблдоне. В первом круге он сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером.

«Если честно, я думаю, что могу выиграть Уимблдон. Мне может потребоваться немного удачи. Нужно, чтобы всё совпало. Но я правда верю в свой успех. После турнира в Лондоне я отдохнул и восстановился. Последние 6-7 месяцев меня беспокоила травма бедра. Я испытываю облегчение от того, что сейчас наконец мне стало лучше. С нетерпением жду старта Уимблдона.

Кто-то скажет, что я нахожусь не в лучшей форме, но если буду хорошо подавать и играть в правильном стиле, то никаких барьеров не вижу», — цитирует Кирьоса Tennis World USA.