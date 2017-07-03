В 15:00 по московскому времени начнётся поединок первого круга Уимблдона, в котором сыграют действующий обладатель титула британец Энди Маррей (1) и представитель Казахстана Александр Бублик (LL). Ранее соперники не встречались.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Бублик на Уимблдоне.
Победитель этого противостояния за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с португальцем Жоау Соузой, либо с представителем Германии Дастином Брауном.