Кирьос снялся по ходу матча с Эрбером на старте Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос (20) из-за травмы снялся по ходу матча стартового раунда Уимблдона с представителем Франции Пьер-Югом Эрбером при счёте 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 58 минут. Уроженец Канберры трижды подал навылет, активно выиграл 16 очков и совершил 17 невынужденных ошибок. На счету его соперника 10 эйсо, 26 виннеров и 5 неточностей.

За выход в третий круг Уимблдона Эрбер поспорит с победителем противостояния Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) — Бенуа Пэр (Франция). Турнир завершится 16 июля.

