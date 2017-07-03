Кис, Хаддад-Майя и Ван Цян вышли во второй круг Уимблдона

Американская теннисистка Мэдисон Кис (17) вышла во второй круг Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Японии Нао Хибино со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Мэдисон трижды подала навылет, активно выиграла 20 очков и совершила 14 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 15 виннеров и 15 неточностей.

За выход в третий круг Кис поспорит с победительницей матча Камила Джорджи (Италия) — Ализе Корне (Франция).

Уимблдон. Женщины. Первый круг

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Лора Робсон (Великобритания, WC) — 6:4, 6:2.

Ван Цян (Китай) — Чан Кайчэнь (Китайский Тайбэй) — 6:3, 6:4.