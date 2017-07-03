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Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Вавринка на Уимблдоне

3 июля 2017, понедельник. 16:30. Теннис

В 18:30 по московскому времени начнётся матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», представитель Швейцарии Стэн Вавринка (5). Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Вавринка на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с представителем Германии Томми Хаасом (WC), либо с бельгийцем Рубеном Бемельмансом (Q).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Даниил Медведев Стэн Вавринка Уимблдон
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