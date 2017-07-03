Нисикори разгромил Чеккинато в первом круге Уимблдона

Японский теннисист Кей Нисикори (9) вышел во второй круг Уимблдона, в трёх партиях разгромив представителя Италии Марко Чеккинато со счётом 6:2, 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Уроженец Симанэ 8 раз подал навылет, активно выиграл 35 очков и совершил 14 невынужденных ошибок. На счету его соперника 2 эйса. 8 виннеров и 22 ошибки.

За выход в третий круг Уимблдона Нисикори поспорит с победителем противостояния Жюльен Беннето (Франция) — Сергей Стаховский (Украина, Q). Турнир завершится 16 июля.