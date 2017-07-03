Кербер сыграет на Уимблдоне как посол ЮНИСЕФ

Первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер стала послом ЮНИСЕФ. 29-летняя теннисистка будет играть на Уимблдоне в поддержку голодающих детей в Африке и Йемене.

«Есть слишком много детей в мире, которым не очень хорошо живется, которые были вынуждены бежать от войны, они голодают или не могут посещать школу. Вот почему я поддерживаю ЮНИСЕФ. Здорово, что я могу сделать небольшой вклад для этих детей моей игрой. Это ещё одна мотивация для меня», — приводит слова Кербер пресс-служба WTA.