Маррей начал защиту титула на Уимблдоне с победы над Бубликом

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей начал защиту титула на Уиблдонском турнире с победы в трёх сетах над Александром Бубликом, выступающим за Казахстан, со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 43 минуты. 30-летний Маррей три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из двенадцати брейк-пойнтов. На счету 20-летнего Бублика пятнадцать эйсов и двенадцать ошибок на подаче.

Следующим соперником Маррея в матче второго круга соревнований станет Дастин Браун из Германии.