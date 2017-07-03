Свитолина вышла во 2-й круг Уимблдона, обыграв Барти, и сразится со Скьявоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая от организаторов четвёртый номер посева, вышла во второй круг Уимблдона, в двух сетах обыграв Эшли Барти из Австралии со счётом 7:5, 7:6 (10:8). Свитолина пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Барти пять эйсов, три ошибки на подаче и три брейка.

За выход в третий круг Свитолина сыграет с итальянкой Франческой Скьявоне, в двух сетах разгромившей Мэнди Минеллу из Люксембурга со счётом 6:1, 6:1.