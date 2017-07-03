Бублик: это пока лучший день в моей жизни

20-летний теннисист Александр Бублик, с 2017 года выступающий за Казахстан, в матче первого круга основной сетки Уимблдонского турнира в трёх сетах за 1 час 43 минуты уступил первой ракетке мира, действующему победителю соревнований 30-летнему британскому теннисисту Энди Маррею, однако вовсе не расстроился из-за поражения в стартовом поединке.

«Это пока лучший день в моей жизни. Спасибо за всю вашу поддержку. До встречи в следующем году», — написал Бублик на своей официальной странице в «Твиттере».