Кр. Плишкова, Саккари, Стрыцова и Осака вышли во второй круг Уимблдона

Чешская теннисистка Кристина Плишкова вышла во второй круг Уимблдона, в двух сетах обыграв итальянку Роберту Винчи, получившую от организаторов 31-й номер посева, со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Матч продолжался 1 час 13 минут. Плишкова 9 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Винчи два эйса и один брейк.

За выход в третий круг Плишкова сыграет с гречанкой Марией Саккари, обыгравшей чешку Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:4.

В другом матче чешка Барбора Стрыцова (22) взяла верх над Вероникой Сепеде-Ройг из Парагвая со счётом 6:3, 6:3. Следующей соперницей Стрыцовой станет японка Наоми Осака, обыгравшая испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 7:6.