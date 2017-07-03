Надаль и Чилич уверенно вышли во второй круг Уимблдонского турнира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, получивший от организаторов четвёртый номер посева, вышел во второй круг Уимблдонского турнира, в трёх сетах обыграв австралийца Джона Миллмана со счётом 6:1, 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 45 минут. Надаль пять раз подал навылет и реализовал восемь из 13 брейк-пойнтов. На счету Миллмана пять эйсов, две ошибки на подаче и два брейка. За выход в третий круг Надаль сыграет с американцем Дональдом Янгом, вышедшим во второй круг на отказе Дениса Истомина из Узбекистана.

В другом матче первого круга хорват Марин Чилич (7) в трех сетах обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:4, 6:2, 6:3. Следующим соперником Чилича стал немец Флориан Майер, вышедший во второй круг на отказе серба Виктора Троицки.