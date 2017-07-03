В. Уильямс расплакалась на пресс-конференции после вопроса о ДТП с её участием

Американская теннисистка Винус Уильямс после победы над бельгийкой Элисе Мертенс в матче первого круга Уимблдона досрочно покинула пресс-конференцию.

Поводом стал вопрос о ДТП с её участием, произошедшим около месяца назад, в результате которого погиб человек. Незадолго до старта Уимблдона стало известно, что родственники погибшего подали на 37-летнюю теннисистку в суд.

«Нельзя быть готовым ко всему. У меня нет слов, чтобы описать, как я опустошена и убита горем. У меня просто нет слов", — дрожащим голосом сказала Винус, после чего расплакалась и покинула зал для пресс-конференций.

Видео доступно в «Твиттере».