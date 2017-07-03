Хачанов: буду действовать от матча к матчу — посмотрим, куда это приведёт

Российский теннисист Карен Хачанов (30) пробился во второй круг Уимблдона, в пяти сетах одолев своего соотечественника Андрея Кузнецова со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2.

«Тяжёлый матч был сегодня против Андрея, моего товарища. То вверх, то вниз, то он, то я хорошо играли и сразу получали преимущество. Но в принципе хорошие эмоции – первая победа на Уимблдоне.

На траве много матчей сыграть не получается, потому что сезон короткий. И грунт люблю, и хард. Все покрытия мне подходят, нужно просто везде адаптироваться и стараться улучшать свою игру.

Задачи на Уимблдоне? Всегда хочется выиграть. Буду действовать от матча к матчу, настраиваться на каждую игру. А там посмотрим, куда это меня приведёт», — сказал Хачанов в интервью Eurosport.

Также Хачанов рассказал о подготовке к турниру, разнице между собой и Рафаэлем Надалем и ответил на вопрос, кто босс в его команде. Всё это – в видеоинтервью с Кареном Хачановым.