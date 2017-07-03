44 эйса не помогли Карловичу обыграть Бедене в первом круге Уимблдона

Британский теннисист Аляж Бедене вышел во второй круг Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв хорвата Иво Карловича, получившего от организаторов 21-й номер посева, со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 7:6 (9:7), 8:6. Матч продолжался 4 часа 24 минуты. Бедене 27 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Карловича 44 эйса и 11 ошибок на подаче.

За выход в третий круг Бедене сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины, разгромившем аргентинца Ренсо Оливо со счётом 6:2, 6:0, 6:1.