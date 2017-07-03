Веснина обыграла Блинкову и сразится с Азаренко во 2-м круге Уимблдона

Российская теннисистка Елена Веснина, получившая от организаторов 15-й номер посева, вышла во второй круг Уимблдонского турнира, в трех сетах обыграв соотечественницу Анну Блинкову (Q) со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Веснина два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Блинковой восемь эйсов, три ошибки на подаче и три брейка.

За выход в третий круг соревнований Веснина сыграет с белоруской Викторией Азаренко, в трех сетах обыгравшей американку Катрин Беллис со счётом 3:6, 6:2, 6:1.