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Остапенко вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Саснович

3 июля 2017, понедельник. 23:45. Теннис

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко, получившая от организаторов 13-й номер посева, вышла во второй круг Уимблдонского турнира, в трёх сетах обыграв белоруску Александру Саснович со счётом 6:0, 1:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 19 минут. Остапенко один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету Саснович три эйса, пять ошибок на подаче и четыре брейка.

За выход в третий круг Остапенко сыграет с канадкой Франсуазой Абанда (Q), в двух сетах обыгравшей японку Куруми Нара со счётом 6:2, 6:4.

Уимблдон (ж) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 21:55 МСК
Елена
Остапенко
Александра
Саснович
6:0 1:6 6:3
Уимблдон (ж) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 19:05 МСК
Франсуаза
Абанда
Куруми
Нара
6:2 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Елена Остапенко
Новости. Теннис
3 июля 2017, понедельник
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