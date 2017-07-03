Остапенко вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Саснович

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко, получившая от организаторов 13-й номер посева, вышла во второй круг Уимблдонского турнира, в трёх сетах обыграв белоруску Александру Саснович со счётом 6:0, 1:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 19 минут. Остапенко один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету Саснович три эйса, пять ошибок на подаче и четыре брейка.

За выход в третий круг Остапенко сыграет с канадкой Франсуазой Абанда (Q), в двух сетах обыгравшей японку Куруми Нара со счётом 6:2, 6:4.