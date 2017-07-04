Медведев: эта победа над Вавринкой навсегда останется в моей памяти

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона, за 2 часа 13 минут обыграв пятую ракетку соревнований швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

«Это моя первая победа на турнире „Большого шлема“. Это было бы очень важным событием в моей карьере, даже если бы я обыграл не Вавринку. Кроме того, ещё и первая победа над теннисистом топ-10. Даже не знаю, как такое описать. Это навсегда останется в моей памяти.

У меня получается хороший сезон на траве. Я одержал немало побед, чувствовал уверенность в себе. У Стэна были сложности, он провёл всего один матч на траве в этом году. Так что я ждал этого матча и знал, что у меня будут шансы, если я сыграю хорошо. Так и произошло. Пока я достаточно здорово играю в решающие моменты. К тому же трава хорошо подходит моей игре, мне очень нравится это покрытие.

Является ли Дмитрий Медведев моим братом? Нет. Я понимаю, вы бы ещё меня сыном назвали… Но мы не родственники, хотя меня часто об этом спрашивают. В России много Медведевых", — передаёт слова Даниила Медведева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.