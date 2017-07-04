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Медведев: понял, что должен поцеловать траву, выиграв первый матч на Уимблдоне

4 июля 2017, вторник. 00:55. Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою первую победу на турнире «Большого шлема». Медведев вышел во второй круг Уимблдона, за 2 часа 13 минут обыграв пятую ракетку соревнований швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

«Даже не знаю, что и сказать. Я просто счастлив. Первая победа на „Шлеме“. Уимблдон — мой любимый турнир „Большого шлема“, здесь играл по юниорам. Год назад я был 250-й. Скажи мне кто-то год назад, что я одержу победу на центральном корте Уимблдона, ответил бы: „Да вы смеётесь!“ Очень счастлив.

У меня прекрасная часть сезона на траве. Знаю, что у Стэна были проблемы в Квинзе, он сыграл только один матч на траве. Знал, что у меня будет шанс, если сыграю хорошо. Третий-четвёртый сет, думаю, я сыграл потрясающе. Потому и выиграл. Хорошо, что сделал второй брейк, поскольку если бы был всего один брейк, было бы тяжело выиграть, а с двумя был более уверен в себе.

При счёте 5:1 начал думать, что должен сделать после матча, если выиграю. Моя первая победа на «Большом шлеме», центральный корт Уимблдона, и я должен был поцеловать траву. Обычно люди делают это, когда выигрывают турнир, а я так сделал, выиграв первый матч», — сказал Медведев сразу после победы над Вавринкой в эфире Eurosport.

Медведев остановил Вавринку в первом круге Уимблдона
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Даниил Медведев Стэн Вавринка
Новости. Теннис
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