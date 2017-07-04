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Азаренко: ожидаю, что каждый раунд будет трудным, но я счастлива играть

4 июля 2017, вторник. 00:58. Теннис

Белоруска Виктория Азаренко прокомментировала победу над американкой Катрин Беллис со счётом 3:6, 6:2, 6:1 в первом круге Уимблдона.

«Беллис, безусловно, нелёгкий соперник, особенно в первом туре. Я здесь несеяная, у меня нет рейтинга, так что не знаю, с кем буду играть. Ожидаю, что каждый раунд будет трудным.

Но я тренировалась с ней пару раз. Она определённо хороший игрок. В этом возрасте вам ещё нечего терять, на вас ничего не давит, вы можете просто выходить на корт и играть. И я тоже счастлива играть.

Это было замечательно. Атмосфера была очень хорошей. Так много людей поддерживали меня. Я очень счастлива. Рада, что удалось сыграть здесь, в атмосфере большого корта при большом стечении зрителей на трибунах. Это совсем иначе, чем на тренировках», — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.

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Источник: WTA Сообщить об ошибке
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