Квитова: было невероятно снова оказаться на Уимблдоне и снова победить здесь

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова (11) поделилась эмоциями от победы над шведкой Юханной Ларссон со счётом 6:3, 6:4 на старте турнира. Отметим, что Уимблдон стал для Квитовой третьим турниром после ножевого ранения, полученного в декабре прошлого года.



«Было потрясающе снова выйти на прекрасный центральный корт. Я почувствовала энергию болельщиков. Было невероятно снова оказаться здесь и снова здесь победить. Я настраивалась на то, чтобы вернуться сюда и снова сыграть. Очень довольна, что эта мечта исполнилась.



Я нервничала и была немного зажата в начале, плохо подавала. Мне ещё нужно прибавлять. Сейчас у меня ничего не болит, но мне нужно тренироваться. Надеюсь, игровая практика поможет мне прибавить», — приводит слова Квитовой официальный сайт турнира.

Квитова и Цибулкова одержали победы в первом круге Уимблдона