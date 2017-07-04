Надаль: в конце матча с Миллманом я начал выполнять отличные форхенды

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал уверенную победу над австралийцем Джоном Миллманом в первом круге Уимблдона со счётом 6:1, 6:3, 6:2.



«Для меня в этом матче было много положительных моментов. Я хорошо начал турнир, вышел во второй круг. Это очень важно. Доволен, потому что в последние годы на Уимблдоне я не очень много выигрывал.



В начале матча я старался поменьше ошибаться, играть понадёжнее. А в конце начал выполнять отличные форхенды. Так и нужно. Очевидно также, что нужно хорошо подавать. Только так можно надеяться на хороший результат», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

Надаль и Чилич уверенно вышли во второй круг Уимблдонского турнира